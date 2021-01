Douwe Egberts Puntenactie van de Lions verlengt

SNEEK- Lionsclub Sneek zamelt ook dit jaar Douwe Egberts waardepunten in voor de plaatselijke voedselbank. De actie is al gestart en is nu verlengt tot 15 februari. De Lionsclub Sneek vraagt mensen hun gespaarde waardepunten te doneren aan de Voedselbank, De Lionsclub verzamelt en telt de waardepunten, deze worden ingewisseld voor pakken DE koffie en zijn bestemd voor de voedselbank. In de hele maand december kunnen de waardepunten weer worden ingeleverd bij diverse supermarkten in Sneek en omgeving.

Koffie is een zeldzaam product voor voedselbanken. Doordat het een lange houdbaarheid heeft, wordt het vrijwel nooit aan de voedselbanken aangeboden.

Koffie in 150 voedselpakketten

De Lions vinden het jammer dat de waarde van de koffiepunten verloren gaat. Door de waardepunten in te zamelen en in een grote hoeveelheid aan te bieden bij Douwe Egberts wordt de waarde met 15 procent verhoogd. Deze waarde wordt omgezet in pakken koffie die vervolgens worden gedoneerd aan de Voedselbank Sneek die wekelijks voedselpakketten samenstelt voor plaatsgenoten die het hard nodig hebben.

Inzamelpunten op drukbezochte plaatsen

Op verschillende plaatsen staat vanaf 1 december een inzameldoos waarin de waardepunten gedoneerd kunnen worden. Bij voorkeur ontvangt de Lionsclub de punten in een dichtgeplakte envelop of zakje met daarop de vermelding van het aantal punten dat erin zit. De inzameldozen staan op drukbezochte plaatsen:

Poiesz Sneek | Poiesz IJlst | Poiesz Scharnegoutum | Jumbo Sneek | Coop Heeg | AH (Antoniusplein Sneek)

Landelijke actie

De actie is onderdeel van de landelijke actie van Lionclubs in Nederland. Aan de inzameling doen in totaal 110 Lionclubs mee. Dat levert jaarlijks ongeveer 63 miljoen waardepunten op, goed voor 130.000 pakken koffie die Douwe Egberts vervolgens kosteloos bezorgt bij de plaatselijke voedselbanken. De Voedselbank in Sneek ontving na de actie in 2019 ca. 1200 pakken koffie dankzij de waardepunten die de inwoners van Sneek en omgeving bijeenbrachten.