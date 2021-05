Dorpentocht 316: Mars voor eenheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats ook in Sneek

SNEEK- Tussen Pasen en Pinksteren vindt Dorpentocht 316 plaats. Het is een wandeltocht door Noord Nederland en is georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Unite in Christ (UiC). Het thema is: 'Mars voor eenheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats!'

UiC is een groep mensen met het verlangen om Gods liefde uit te dragen in Noord Nederland. Om de goede boodschap van Jezus door te geven en hoop te brengen. UiC is onder meer bekend door De Noordermannen en PINKSTER FST 316. UiC gaat in 50 dagen tijd met lokale christenen met een groot kruis op een kar 42 woonplaatsen wandelend en biddend door om als zichtbaar getuigenis de eenheid in Christus uit te dragen.

Sneek

Zaterdagmiddag 8 mei vertrekt vanaf 13.45 uur een groepje christenen vanuit Joure, stoppen even bij het Lokaal in Oppenhuizen, en komen dan via de Oppenhuizerweg, de Prins Hendrikkade, de Singel en de Oude Koemarkt naar de Martinikerk. Daar wordt het kruis overgedragen aan een aantal vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen in Sneek.

Maandagmiddag vanaf 14.45 uur vertrekt een groepje christenen vanaf de Martinikerk via Ysbrechtum en Nijland naar de Gashuiskerk in Bolsward. Aanmelden voor de wandeltochten kan via dorpentocht316.nl. Je kunt zaterdag ook meelopen om circa 16.15 uur vanaf het nieuwe Esso benzinestation. Ook kunnen mensen op maandag vanaf de dorpen aansluiten als de groep niet groter is dan 30 personen. Wel zelf voor catering zorgen.