SCHARNEGOUTUM - Voor de serie dorp uitgelicht nemen we elke maand een kijkje in een dorp in de buurt van Sneek.

Afgelopen week zijn we in Scharnegoutum geweest, en hebben we een interview afgelegd met Gaert Bos. Hierover hebben we een leuk filmpje gemaakt om de mooie kanten die Scharnegoutum heeft te laten zien.