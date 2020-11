Dorcas Voedselactie 2020

SNEEK- Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Een voedselpakket helpt dan enorm. Vanwege corona kan Dorcas die helaas dit jaar niet in Nederland inzamelen.

“Maar we geven niet op. We kopen de producten nu niet hier maar in de landen zelf in en maken er pakketten van 15 euro van. U kunt ons helpen de voedselpakketten te vullen. Helpt u mee? U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door de online collectebus in te vullen. Doneren kan ook via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere.