“Door de cv-check willen we de kansen van sollicitanten verhogen bij het vinden van een baan”, aldus Pier Damstra van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Een baan vinden die bij je past is vaak een goed begin om financieel gezond te kunnen zijn. Daarom kun je bij de Rabobank stand een cv-check laten doen. Door de cv-check willen we de kansen van sollicitanten verhogen bij het vinden van hun ideale baan. Wist je dat recruiters een cv vaak scannen in minder dan 10 seconden! Dus als je cv niet op orde is, zijn je kansen op de ene ultieme baan al snel verkeken. Wij helpen onze klanten op veel verschillende manieren om financieel zelfredzaam te zijn. Bijvoorbeeld door inzicht en overzicht te bieden en door hen te stimuleren om te sparen voor later”, vertelt Pier Damstra Accountmanager Midden Klein Bedrijf, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Ik hoop dat bezoekers zien hoeveel werkgelegenheid en mooie bedrijven onze regio te bieden heeft. Daarnaast zou ik het geweldig vinden als bezoekers hun cv laten checken in onze stand.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Samen bereik je meer. Dat is wat wij bij Rabobank geloven. Wij zijn niet alleen bezig met geld, we willen de wereld een beetje beter maken en beginnen in Friesland. Dat is ook de reden dat we veel maatschappelijke initiatieven ondersteunen en verenigingen en stichtingen ondersteunen. Wij werken continu aan een betere bank en mooiere regio. Kom bij ons langs als je een medewerker van Rabobank wilt spreken of je cv wilt laten checken. Landelijk staan er bij Rabobank bijna 200 vacatures open. Ook als je bij een heel ander bedrijf wilt werken ben je van harte welkom met je cv!”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Hoe cliché het ook klinkt, een tevreden klant is mijn drijfveer. Een ondernemer wil zich bezighouden met ondernemen en niet met complexe en in zijn/haar ogen saaie bankzaken. Ik verdiep mij daarom dagelijks in de onderneming van mijn klanten en bespreek met regelmaat hun wensen, zowel zakelijk als privé. Ik adviseer de klant over welke bankzaken er geregeld moeten en/of kunnen worden om deze wensen uit te laten komen. Nu en in de toekomst. Het is voor mij de uitdaging om complexe bankzaken eenvoudig uit te leggen en/of voor de klant te regelen.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het mooiste vind ik dat ik samen met mijn collega’s onze klanten kan helpen bij het laten uitkomen van hun dromen. Van jonge ondernemers die hun bedrijf opstarten tot ondernemers die al jaren de klappen van de zweep kennen, wij helpen ze graag.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Rabobank kiest ervoor om jaarlijks een deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Wist je dat jij een deel van deze winst mag weggeven aan jouw favoriete club of vereniging? Kijk op rabobank.nl/clubsupport en informeer jouw club over deze mooie actie. In totaal geeft Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland €100.000 weg!”

