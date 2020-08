Donder & bliksem boven Lemmerweg-West

Het lijkt mee te vallen met de stormschade in Fryslân na het noodweer zondagavond. Vooral watersporters hadden last van het stormachtige weer. Bij Terhorne, Heeg, Elahuizen en Sandfird kwamen boten in de problemen. Op het IJsselmeer bij Kornwerderzand liep een schip op een zandbank. De KNRM heeft het schip naar Lemmer gesleept.