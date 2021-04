Donatie-betaalzuil in de RK Sint Martinuskerk van Sneek

“Het komt steeds vaker voor dat mensen geen contant geld meer op zak hebben. Vooral bij de jongere generatie zien we dat heel vaak,” aldus Pastoor Peter van der Weide (foto) van de Sint Antonius van Padua parochie.

In de Sint Martinuskerk van Sneek kun je een kaarsje aansteken en nu vooraf of achteraf betalen via de donatie/betaalzuil die achter in het portaal van de kerk staat. Ook het betalen voor de collecte in de kerk voorafgaand of na afloop van een H. Mis kan via de donatie/betaalzuil. Donaties zijn uiteraard ook welkom, als de kerk open is, is de donatie/betaalzuil beschikbaar. Er is een eenvoudige handleiding aanwezig.

Bijgeschreven

Het principe is simpel: je maakt in het menu een keuze voor een bedrag, een aantal bedragen staat geprogrammeerd, en je maakt met de betaalkaart contact. Met deze methode zijn weinig handelingen noodzakelijk. Net als in de winkels is een pincode niet nodig. Het apparaat is via een simkaart verbonden met het mobiele netwerk en zo kan het geld rechtstreeks op de rekening van de parochie worden bijgeschreven. In het kader van de privacy kan men niet zien wie betaald heeft. Een bijkomend voordeel van digitaal betalen is, dat er sprake is van een aantoonbare gift aan een ANBI-instelling, de St. Antonius van Paduaparochie: onder voorwaarden dus een fiscaal aftrekbare gift!

Feestelijke inwijding donatie/betaalzuil

Vrijdag 16 april a.s. om 11:00 uur zal de donatie/betaalzuil door pastoor Peter van der Weide ingewijd worden. De penningmeester van de parochie, dhr. Jan Kuipers, zal de eerste betaling met de donatie/betaalzuil verrichten.

In de Sint Martinuskerk blijft uiteraard voorlopig nog wel de mogelijkheid bestaan om een kaars, een donatie of de collecte met contant geld te betalen.