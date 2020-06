Doe mee met het GrootSneek lezersonderzoek en maak kans op een dagje sloepvaren + picknickmand van Restaurant de Kajuit in Sneek!

SNEEK - YingMedia, de uitgever van GrootSneek, is net als de regio continu in beweging. Als makers van het huis-aan-huis maandblad én online dagblad GrootSneek vinden wij het belangrijk dat onze achtergrondverhalen en (nieuws)aanbod passen bij de wensen van onze lezers. Om deze ambitie waar te maken, is het van belang om inzicht te krijgen wie onze huis-aan-huis maandbladen ontvangt, wie deze daadwerkelijk leest en welke onderwerpen men interessant vindt. Kortom: wij zijn erg benieuwd hoe onze lezers GrootSneek beleven en vragen je om jouw mening te geven. In samenwerking met https://www.mar-research.nl/ hebben we een vragenlijst samengesteld die maar 5 minuten van je tijd inneemt!

Hoe het werkt

1. Klik op deze link https://nl.research.net/r/GrootSneekKrant om de vragenlijst te openen.

2. Vul de vragenlijst in.

3. Maak kans op een dagje sloepvaren + picknickmand van restaurant de Kajuit in Sneek. Vul aan het einde van de vragenlijst de voor- en achternaam + e-mailadres in.

4. De winnaar van de verloting krijgt bericht van ons.