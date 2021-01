Doe mee aan onderzoek naar een ecokathedraal in Sneek

SNEEK- Wat is de definitie van een ecokathedraal? Wat komt er allemaal bij kijken om zelf een ecokathedraal te beginnen? Sara en Berend van het CSG Bogerman in Sneek buigen zich in hun ‘Meesterproefproject’ onder ander andere over deze vragen om uiteindelijk zelf een Le Roy gebied op te starten in of nabij Sneek.

In de documentaire A Life on Our Planet (2020) vertelt David Attenborough hoe de mens vervreemd is geraakt van de natuur. Attenborough concludeert dat we vooral de wildernis terug moeten brengen naar de stad om de socio-ecologische problemen, zoals de afname van biodiversiteit, aan te pakken. “Wij denken dat de ecokathedraal van Le Roy een belangrijke rol kan spelen in het verduurzamen van de samenleving. Met ons project willen we daarom graag proberen de ecokathedraal meer onder de aandacht te brengen. Dit willen we doen door te onderzoeken of het mogelijk is om een Le Roy gebied te starten rondom Sneek.”

Gedurende het project hebben ze een bezoek gebracht aan de ecokathedralen van de Kennedylaan en Mildam. Ook hebben ze gesproken met vrijwilligers van het gebied Lewenborg in Groningen. “Een ecokathedraal kan niet bestaan zonder een gemeenschap. Wat zo mooi is aan ecokathedralen is dat het niet alleen inspireert als kunst, maar dat het mensen ook verbindt: met de natuur en met elkaar.”

“Voor een ecokathedraal is draagvlak erg belangrijk, daarom willen we met buurtbewoners van verschillende wijken in gesprek gaan om erachter te komen of er interesse is in een ecokathedraal gebied in hun wijk.”

Heeft u interesse of wilt u uw gedachten delen? Neem contact op via: ecokathedraal.swf@gmail.com.