Dit zijn de lockdown-maatregelen tot en met 19 januari

FRYSLÂN - In een televisietoespraak heeft premier Mark Rutte en harde lockdown bekend gemaakt. Deze zal vijf weken, in ieder geval tot en met 19 januari, duren.

Onderstaand de geldende lockdownregels, bovenop al geldende regels als 1,5 meter afstand houden:

* Niet noodzakelijke winkels gaan dicht. Onder andere drogisten, supermarkten en tankstations blijven open. Net als bijvoorbeeld apotheken, audiciëns en opticiëns, locaties voor reparatie en onderhoud, wasserijen en stomerijen en winkels buiten voor kerstbomen en bloemenzaken.

* Het bezoek thuis wordt beperkt tot 2 per dag vanaf 13 jaar.

* Tijdens de kerst op 24, 25 en 26 december mogen er thuis 3 mensen vanaf 13 jaar op bezoek komen.

* Niet medische contactberoepen zoals de kappers en nagelstylistes gaan dicht.

* Alle scholen gaan vanaf woensdag dicht en over op online onderwijs.

* De kinderopvang gaat dicht, met uitzondering voor ouders met vitale beroepen.

* De maximale groepsgrote wordt binnen en buiten 2 personen of 1 huishouden.

* Ook de cultuur- en vrijetijdssector gaat dicht. Musea, dierentuinen, theaters, pretparken, zwembaden etc. sluiten de deuren.

* Binnensportlocaties zoals ook sportscholen gaan dicht.

* Wedstrijden en groepslessen met uitzondering van topsport zijn niet toegestaan.

* Blijf zoveel mogelijk thuis. Reizen naar het buitenland wordt afgeraden. Boek geen reis met vertrek tot half maart.

Wat mag wel:

* Hotels mogen open blijven, maar ze mogen geen eten en drinken serveren.

* De maximale groepsgrote bij uitvaarten blijft 100 mensen.

* Sporten kan nog, maar alleen buiten en met inachtneming van de coronaregels en groepsgrote.

* Kerken, moskeeën en andere gebedshuizen blijven open.