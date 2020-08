Dit is de line-up van het Werkfestival Súdwest-Fryslân

SÚDWEST-FRYSLÂN - Op 19 september presenteren maar liefst 75 bedrijven zich tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân dat in het teken staat van - de naam zegt het al - werk. Het is een mooie gelegenheid om – ook al zit je nu nog goed in je baan vanwege de subsidies – te kijken wat onze gemeente qua bedrijvigheid en onderwijs allemaal te bieden heeft. Voor degenen die wel in een onzekere situatie zitten qua baan, is het een goede gelegenheid om alvast kennis te maken met toekomstige werkgevers of om te oriënteren op mogelijkheden voor scholing. Benieuwd wat je te wachten staat 19 september? Zie hieronder! De volledige line-up van het Werkfestival Súdwest-Fryslân 2020 is bekend! Binnenkort maken we bekend welke bedrijven je op het Festivalplein van Lokaal 55 kunt verwachten en de bedrijven die de deuren openen voor publiek. *Uiteraard is alles op anderhalve meter afstand en volgens alle andere richtlijnen van het RIVM.*