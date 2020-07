Diploma Drive-in bij ROC Friese Poort Sneek

SNEEK- Studenten van opleidingen in Sneek kwamen vanmorgen naar de speciaal georganiseerde FP-diploma drive-in om op een feestelijke manier hun diploma in ontvangst te nemen.

Een creatieve oplossing met de anderhalve meter afstandsregel gewaarborgd. Een écht feest. Met een DJ, versiering en borrelnootjes. Welverdiend feestje ‘Het is zo’n gekke tijd nu de studenten niet meer dagelijks zien’, zegt Nienke Wempe, opleidingsmanager Pedagogiek en Onderwijs bij ROC Friese Poort in Sneek.

Intensieve en bijzondere periode

‘Normaal werken we in deze laatste periode van het schooljaar toe naar de uitreiking van de diploma's. Het is een intensieve en bijzondere periode. Dat is nu heel anders. Diploma-uitreikingen kunnen niet op de normale manier doorgaan. Maar wij gunnen onze studenten dit feestje zo. Ze hebben ondanks dat ze niet op school konden zijn de afgelopen periode hard gewerkt voor hun diploma. Met een aantal collega’s hebben we daarom de FP diploma drive-in bedacht.’

Om 10.00 uur reden de eerste auto’s het feestelijk aangeklede plein op. Er was een toespraak voor de studenten en vervolgens werden ze naar voren geroepen voor de felicitatie en het in ontvangst nemen van het diploma. Na het in ontvangst nemen ging de studenten naar het plein achter de school. Daar werd afgesloten met een afterparty met muziek, een hapje en drankje.

Cum laude op de eerste diploma-uitreiking Servicemedewerker Breed

Vanmiddag is een bijzondere diploma-uitreiking, de eerste diploma-uitreiking van de nieuwe opleiding Servicemedewerker Breed. Eén student is zelfs cum laude geslaagd! In schooljaar 2018-2019 is deze opleiding gestart op ROC Friese Poort. In de opleiding krijgen ze de basis van verkoper, gastheer/gastvrouw, helpende zorg, facilitair medewerker, medewerker secretariaat en ict-medewerker. Ze worden dus opgeleid tot medewerkers die 'een duizendpoot in de organisatie' zijn. Zowel de arbeidsmarkt als de studenten zijn erg enthousiast over deze opleiding!

Ook morgen en donderdag zijn nog de hele dag diploma-uitreikingen.