Deze week worden de kerstbomen opgehaald, geen leging GFT-containers

Natuurlijk kun je de kerstboom ook inleveren bij een van de SWF milieustraten. Wanneer je de boom in kleine stukjes zaagt of knipt, dan mag de boom in de GFT-container. Let er wel op dat er geen versiering meer op de boom zit (ook geen spuitsneeuw of glitters).

Wil je weten wanneer we de containers komen legen? Kijk dan op www.sudwestfryslan.nl/afvalkalender