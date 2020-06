Deze week warm tot zeer warm.

SNEEK- De paar drupjes die gisteren uit de lucht vielen, helpt de neerslag tekorten niet in onze regio. Ook komende dagen zit er geen neerslag in de weerkaarten, pas in het weekend lijkt er weer kans op nattigheid, tot die tijd hebben we droge zonnige, warm tot zeer warme dagen voor de boeg met vanaf donderdag tropische temperaturen in de stad, op en nabij het Sneekermeer wat koeler.