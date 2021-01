De Zonnebloem zoekt vrijwilligers

SNEEK-De afdeling Sneek van de Nationale Vereniging 'de Zonnebloem' is naarstig op zoek naar nieuwe bestuur vrijwilligers. Het blijkt namelijk niet gemakkelijk te zijn om vrijwilligers te vinden voor een bestuursfunctie. Door de oproep zo breed mogelijk uit te zetten in de regio hoopt het afdelingsbestuur dat belangstellenden zich melden om de mogelijkheden te bespreken.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het ondersteunen van de afdelingsvrijwilligers bij het Zonnebloemwerk. Zonnebloemvrijwilligers zetten zich in om met name mensen met een lichamelijke beperking volop van het leven te laten genieten. Zeker in deze coronatijd is er veel te doen. Want nu er zoveel niet kan, is het voor de Zonnebloem een uitdaging om met alle deelnemers in contact te blijven.

Het vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem is een zinvolle vrijetijdsbesteding, die veel voldoening geeft. Ook zorgt de organisatie voor cursussen zodat men zich indien gewenst kan blijven ontwikkelen.

Voor meer informatie en de uitgebreide functieprofielen kun je contact opnemen met Brenda Sterk, secretaris afdeling Sneek, onder telefoonnummer (0515) 431600 of via e-mail zonnebloemsneek@gmail.com. Of bekijk eerst de website www.zonnebloemsneek.nl.