De Sneeker Oesters schenken 1000 euro aan Stichting ALS Nederland

“Toen wij bijna twee jaar geleden met ‘De Sneeker Oesters’ begonnen hebben we getwijfeld over het goede doel waar de opbrengst naar toe zou gaan. We hebben toen gekozen voor ‘De Samenloop voor Hoop - KWF’ en de 'MS Stichting’. Omdat ook in 2021 De Samenloop niet door dreigt te gaan en we ons doel al ruimschoots hebben gehaald, hebben we besloten om in plaats van het KWF een nieuwe begunstigde te kiezen.”

“De keuze is uiteindelijk gevallen op de ’Stichting ALS Nederland’. Deze week hebben we daar 1000 euro namens de Sneeker Oesters naar overgemaakt. Daarmee steunen wij het onderzoek naar deze dodelijke ziekte die zo’n enorme impact heeft op het leven van de mensen die deze diagnose krijgen.”

Dames: CHAPEAU!!