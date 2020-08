De scholen zijn weer begonnen

SNEEK- De scholen zijn deze week begonnen, dus is er ook weer veel schoolgaande jeugd op de fiets onderweg. Dit betekent dat ook de jaarlijkse campagne van Veilig Verkeer Nederland weer is gestart met de oproep rekening te houden met elkaar in het verkeer.

Door de corona is het toch al anders dan anders. De leerlingen zijn in ieder geval blij elkaar weer te zien op school na de vakantie en dat er direct contact mogelijk is met de klasgenootjes. Voor de docenten zijn er mondkapjes, schermen voor in de klas, afzetlint en surveillancehesjes om aan alle richtlijnen te kunnen voldoen. Veiligheid voorop en dat moet eerst toch even wennen.

Het MBO/HBO en Universitair onderwijs start volgende week. Deels op locatie, maar eerst vooral ook nog online. Hopelijk kunnen in het tweede deel van het schooljaar (februari) de lessen zoveel mogelijk 'gewoon' gegeven worden. In ieder geval zal ook dit schooljaar weer anders dan anders verlopen, zowel voor de leerkracht als de leerling!