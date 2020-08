"De makers van een tv-programma waren onder de indruk van het gebogen ledscherm van 17 meter breed!" aldus Bauke Jelsma van MHB

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Wij willen graag laten zien hoe wij bij MHB hebben kunnen omschakelen tijdens de corona maatregelen. Ons audiovisueel bedrijf is gespecialiseerd in videotechniek en vooruitstrevend op het gebied van projectie en ledschermen. De bezoekers gaan een innovatief bedrijf aantreffen wat dit snel schakelen met zich meebrengt”, vertelt planner en projectmanager Baukje Jelsma van MHB. Op 19 september zullen zij te vinden zijn op het Festivalplein van het Werkfestival!

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Als wij contacten hebben opgedaan, een goede indruk van MHB bij mensen hebben achtergelaten”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Dit is een uniek bedrijf, er is ontzettend veel ruimte ingericht voor verbetering, nieuwe kansen benutten en innovatie. Iedere keer als een bezoeker terugkomt zal het bedrijf weer zijn veranderd, ondanks dat, gaat dit nooit ten koste van de kwaliteit van ons eindproduct.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Mijn werkdag is de afgelopen tijd enorm veranderd. Begin van de ochtend is er ruimte voor een kort overleg en een bakje koffie. Hierna is het de kunst om de mail bij te krijgen, wijzigingen in de planning door te voeren. Beschikbaarheid bij mensen opvragen, vergaderen, telefoon beantwoorden, projecten door te nemen en een enkele keer ook volledig voor te bereiden.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het allermooiste is klanten en hun publiek onder de indruk te krijgen. Wij gaan hier met zijn allen voor kwaliteit, veel vaste klanten weten dit natuurlijk al, maar om hen verwachtingen dan alsnog te kunnen overtreffen geeft een enorm gevoel van voldoening.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Voor het tv programma “Even tot Hier” hebben wij een gebogen ledscherm opgeleverd van 17 meter breed. Hiervoor belden wij 100 mensen publiek in die zichtbaar waren op dit scherm. De makers van 1 van de softwareprogramma’s die wij hier voor hadden ingezet waren zo onder de indruk, dat ze contact met ons hebben opgenomen om te vragen hoe we dat voor elkaar hadden gekregen.”

Kwaliteit, persoonlijk en flexibel

Snekerweg 3A 8901 PZ Bolsward | www.mhbav.nl

