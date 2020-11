De Ladies Circle verkoopt unieke Glamour Chocolate Letter voor de LINDA.Foundation

SNEEK-De Ladies Circle Sneek heeft samen met Banketbakkerij de Korenbloem een speciale Glamour Chocolate Letter ontworpen. De opbrengst van deze actie gaat naar De Linda Foundation! Het geld wordt voor de gelegenheid door de LINDA.Foundation (link naar: https://www.lindafoundation.nl/) besteed in de omgeving Sneek. Ladies Circle Sneek hoopt hiermee zoveel mogelijk gezinnen uit de omgeving te steunen, in deze moeilijke tijden is een extraatje harder nodig dan ooit.