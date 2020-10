De laatste reis van modelbouwer Jan de Vries

SNEEK- In 2015 schonk Jan de Vries, modelbouwer uit Sneek, een prachtig miniatuur lijkkoets aan uitvaartverzorging J.Æ. de Boer & Zn. Eigenaar Jan Æ de Boer kon dat wel waarderen. De helaas veel te vroeg overleden begrafenisondernemer praatte eerder met Jan de Vries af wanneer de modelbouwer zou komen te overlijden, hij een begrafenis in stijl zou krijgen: In de koets van Jan Æbe de Boer. Vanmiddag was het zover...