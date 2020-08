“De historie van de Friese skûtsjes is in zekere zin verbonden met Soprema”, aldus Tineke Ottens

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Wij willen belangstellenden en werkzoekenden laten zien hoe op een verantwoorde manier dakrollen worden geproduceerd. Uit ervaring blijkt dat weinig mensen weten wat erbij komt kijken om van grondstoffen een eindproduct te maken. Na de rondleiding is men vaak verrast en enthousiast. De dag is dus geslaagd als men enthousiast naar huis gaat”, vertelt Tineke Ottens van Soprema over de deelname aan het Werkfestival 19 september.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties daarvan zien?

“Zij krijgen een introductiefilm te zien over het bedrijf en daarna een rondleiding in de fabriek.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Er is geen dag hetzelfde. Als HR manager werk je met en voor je collega’s en directie. Ik probeer de regels en waarden, beschreven in het beleid van het bedrijf, in de praktijk uit te voeren. Voornamelijk op het gebied van gezondheid en duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. De QHSE strategie (Qualtity, Human, Security, Environment van Soprema vloeit voort uit onze inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel voor onze mensen als voor onze producten. De visie van de groep is geworteld in de wil om het milieu te beschermen, wetgevingen te respecteren, conformiteitsverplichtingen en andere eisen na te leven, alsook continu het geïntegreerde systeem voor kwaliteitsbeheer, veiligheid en milieu te verbeteren.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het mooiste vind ik als de werknemer met plezier naar zijn werk gaat. Het leukst vind ik het organiseren van thema dagen of activiteiten met betrekking tot gezondheid en duurzaamheid. Het meest bijzondere vind ik de 1 op 1 gesprekken met de werknemers die mij in vertrouwen nemen. Ik vind het waardevol als ik hen ondersteuning kan bieden waar nodig om zowel zakelijk als privé weer in balans te komen. Een gezonde, tevreden werknemer is waardevol voor de onderneming.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Soprema, voorheen Troelstra & de Vries, was oorspronkelijk een ”asfaltfabriek met verf en teer”. Veel grondstoffen en producten werden vervoerd over de Geeuw met Skûtsjes. Het skûtsje “De Nieuwe Zorg” uit Oudega HO, gemaakt in IJlst bij Jelle Jelles Croles, heeft ook verf vervoerd voor destijds Troelstra & de Vries. In het Fries scheepvaart museum in Sneek staat nog een blik verf uit ongeveer 1930 met het opschrift van Troelstra & de Vries. De historie van de Friese skûtsjes is dan ook in zekere zin verbonden met Soprema. Een echt familiebedrijf met de Friese mentaliteit: Nuchter, eerlijk en hart voor de zaak!”

Geeuwkade 21 8651 AA IJLST | www.soprema.nl

Ook met jouw bedrijf in de schijnwerpers? Ga dan naar www.werkfestivalswf.nl en meld je bedrijf aan!