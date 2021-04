De familie Stoker fietst heel Nederland rond tegen moderne slavernij

“We vinden het werk van IJM heel mooi en belangrijk,” vertellen ze. “Zij bevrijden mensen, ook kinderen, uit moderne slavernij, helpen hen bij het verwerken van hun trauma’s en bieden hen hoop voor de toekomst. Ook worden mensenhandelaren aangepakt. De vrijheid die wij hebben om dit met onze kinderen te doen, staat in zo’n schril contrast met de bizarre situaties waarin anderen leven. Dit raakt ons en we hopen minimaal 10.000 euro op te halen, zodat mensen bevrijd kunnen worden uit slavernij.”

Volgelingen van Jezus

“Daarnaast beseffen we dat veel Nederlanders ook een moeilijke tijd doormaken vanwege corona en we hopen mooie ontmoetingen met mensen te hebben. We hopen ze te inspireren met het werk dat IJM doet, maar ook met de hoop die in ons leeft omdat we volgelingen van Jezus zijn.”



Janpeter en Lilian roepen mensen op om hun te reis te sponsoren met geld óf door hun achtertuin met eventueel een warme maaltijd aan te bieden. “Voor elke overnachting in een tuin zullen wij ook een mooi bedrag overmaken naar IJM. Dat levert een win-win op: wij nemen een vakantiegevoel mee naar jouw tuin én je draagt bij aan de bevrijding van mensen uit slavernij!”



Bijgevoegd is de volledige fietsroute en de tijdsplanning van de familie, de tijdsplanning kan in de praktijk iets afwijken. Meer lezen of de familie Stoker sponsoren? Ga naar:

https://mijnfreedomactie.nl/niet-iedereen-is-veilig-in-een-lockdown