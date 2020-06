De eikenprocessierups is er weer

WOUDSEND- Op de site https://www.woudsendonline.nl/ laat men ons weten dat de eikenprocessierups in het dorp gesignaleerd is.

Met het mooie weer van de afgelopen dagen is het natuurlijk heerlijk om even buiten te zitten of een blokje om te gaan. Helaas heeft het mooie weer ook zo zijn negatieve kanten en de eikenprocessierups is er één van. Door het mooie weer zijn deze weer opgedoken, ook in Woudsend.

De processierups, ofwel eikenprocessierups, is een bladetende rups van de eikenboomvlinder. De rups nestelt zich in en nabij eikenbomen, vooral aan de zonnige kant van eikenstammen. De nesten bestaan uit rupsen, brandharen en uitwerpselen.

De processierupsen zijn bedekt met zo’n 700.000 witte brandharen van ongeveer 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Deze brandharen zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mensen en dieren.

Voor meer informatie en wat te doen als u last heeft, zie https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/processierups