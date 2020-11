SNEEK- Vandaag is het weer zover: de Dag van de Mantelzorg. Er wordt aan jou gedacht als je altijd klaarstaat voor je moeder, vader, oma, opa, zus, broer, tante, oom, neef, nicht, vriend, vriendin, buurman of buurvrouw.

Maar het kan ook je dochter of zoon zijn die extra zorg nodig heeft. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend. Dus laten we er een mooie dag van maken de Dag van de Mantelzorg.