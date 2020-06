Corona zwerfafval ook in Sneek

SNEEK - Op bijgaande foto is te zien dat er dus ook letterlijk coronazwerfvuil be/onstaat. Tijdens de dagelijkse ronde op industrieterrein de Hemmen in Sneek trof Rick Sytsma drie gebruikte mondkapjes in de berm aan. Hij doet hieronder verslag van zijn bevindingen en doet ook een oproep om vrijwilligers te werven die het zwerfvuil willen opruimen.

“Dit zijn de eersten die ik tegenkwam sinds de 8 weken al durende coronacrisis. We zien in Sneek op industrieterrein De Hemmen als sinds vier weken weer een enorme toename van onder andere het Macdonalds zwerfafval, dit wordt achteloos vanaf de auto uit het raam gegooid en wordt bij het berm maaien in vele snippers uiteengereten.”

Volle vuilniszak

"Ik probeer het dagelijks bij te houden en schrik niet meer van een volle vuilniszak van een ronde van 30 minuten! Op zo’n moment zie je wat een afval het afhaal”restaurant” produceert, zo bestaat de welbekende milkshake met de hele M uit vier onderdelen. De geplastificeerde kartonnen beker, het plastic rietje, de kartonnen bekerhouder en het plastic deksel. Deze wordt na het weggooien in de berm vakkundig uitelkaar gehaald door vogels, muizen en ratten en waaien daarna in de sloot.”

Chauffeurs poepen in de bosjes

“Ook is het niet ongewoon dat ik kleren, vuile was en etensverpakkkingen vind van chauffeurs die ‘s nachts op de Hemmen ‘logeren’ en hun afval gewoon op de grond gooien en hun 'behoeftes' gewoon in de bosjes of berm doen. Helaas komen we landelijk maar ook specifiek op de Hemmen enorm veel plastic tankhandschoentjes tegen. Het tankstation heeft dan wel de handschoentjes maar leegt de prullenbakken niet vaak genoeg of die zijn gewoon niet aanwezig!”

Vrijwilligers gezocht

“We zoeken als vrijwillige zwerafvalopruimers nog meer vrijwilligers en sinds twee weken werken we samen met de gemeente SWF en u kunt zich melden bij Sytsma antiek & Woonaccessoires zich melden op 06-18914260 en dan een gratis professionele grijper van 105 cm. ophalen en uw eigen buurt vrijwillig schoonhouden en de wereld weer een stukje mooier”, aldus Rick Sytsma.