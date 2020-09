Corona-ponkje om boeken te betalen

SNEEK- Gisteren was er zoals bekend, zie eerder bericht, een bescheiden boekenmarkt op het plein voor de RK Sint Martinuskerk aan de Singel in Sneek.

Om alles zo coronaveilig te laten verlopen konden de kopers hun boeken betalen door een euro in een visnetjes te deponeren. “Het is en corona-ponkje’, appte Carin Boersma. Op de foto van Walter Vogelvanger is te zien wat Boersma met het corona-ponkje bedoelde.

Leo Huitema neemt de gave in ontvangst.