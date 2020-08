Complimenten voor afvalruimers De Potten

De daarvoor bestemde afvalbakken zijn domweg niet toereikend om al dat afval aan te kunnen maar ook wordt er door bezoekers erg slordig omgesprongen met etensresten, plastic, speelgoed, glaswerk en andere zaken. Elke dag zijn er echter mensen in touw om alles weer toonbaar en veilig te maken.

Het bracht hondenliefhebber Bauke Algera ertoe om een brief van waardering te sturen naar Empatec. “Er is weleens kritiek op deze instantie en op de gemeente, maar als ik zie met wat voor passie de medewerkers hun werk uitvoeren, dan past daar een dik verdiend compliment bij. Vorige week zag ik een medewerker glassplinters zoeken op het standje, net zolang alles weg was. Ik vind dat geweldig. Dagelijks is het een puinhoop, maar mannen als Jan Koenen zijn goud waard voor de maatschappij. Persoonlijk denk hier ook een opvoedkundig aspect kleeft: Houd onze mooie stad Sneek en het natuurgebied De Potten en het Sneekermeer schoon en neem je rommel mee naar huis!”