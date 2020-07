Club 1841 en Café Neighbours weer open

SNEEK- Twee van de drie horecazaken in Sneek die woensdag dicht moesten, mogen vanaf vanavond weer bezoekers welkom heten. Het gaat om Club 1841 en Café Neighbours, beide in de Kleine Kerkstraat. Beide zaken moesten dicht, omdat ze zich niet hadden gehouden aan de coronaregels.

Er waren te veel mensen in de zaak, die mensen hielden niet genoeg afstand, de zaken deden geen gezondheidscheck van de bezoekers en de klanten kregen geen zitplaats. Een dag later heeft de exploitant van beide zaken een plan ingediend met maatregelen. Dat plan is goed genoeg, vinden de gemeente Súdwest-Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân.

De derde horecazaak in Sneek die dicht moest, is Ludiek. Die mag nog niet weer open, omdat ze nog niet een goed plan hebben ingeleverd, zegt een voorlichter van de gemeente.