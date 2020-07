Carola Schouten houdt Rede van Fryslân

SNEEK- Minister Carola Schouten houdt op 8 oktober 2020 de tiende Rede van Fryslân. Zij zal deze lustrumeditie van de Rede wijden aan de landbouw. De sector is momenteel veel in het nieuws. Schouten zal haar visie geven op de ontwikkelingen in de landbouw en de betekenis voor Fryslân als landbouwprovincie.

Carola Schouten is namens de Christen Unie minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vice-premier in het huidige kabinet. Ze werd geboren in ’s Hertogenbosch en groeide op in het Brabantse Giessen, waar haar ouders een melkveebedrijf runden. Na haar VWO studeerde Schouten bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar woont ze nu nog. In 2011 riep de parlementaire pers Schouten uit tot politiek talent van het jaar. Ze trad in oktober 2017 aan als minister in het kabinet Rutte-III.

De Rede van Fryslân is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Een prominent persoon van buiten de provincie houdt met het oog op de toekomst Fryslân de spiegel voor. Eerdere sprekers waren Coen Teulings (CPB), Bernard Wientjes (VNO/NCW), Gerdi Verbeet (oud-voorzitter Tweede Kamer), Olaf Koens (journalist van het jaar), ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, Pieter Winsemius (bedrijfskundige, publicist, voormalig politicus), Herman van Rompuy (gewezen voorzitter van de Europese Raad) en Gerrit Hiemstra (weerman).