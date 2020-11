Carbidschieten in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Ondanks de onduidelijkheid ( wel of niet toestemming om te carbidschieten) wil de gemeente Súdwest-Fryslân alvast een overzicht maken van wie er misschien wil gaan carbidschieten en waar. Dus heb je plannen om te gaan carbidschieten op Oudejaarsdag? Meld dit dan bij ons via: sudwestfryslan.nl/onderwerp/carbidschieten

Let op. In sommige gevallen is het doen van een melding niet genoeg. Dan heb je een ontheffing nodig. Het aanvragen van een ontheffing is geheel op eigen risico. Je kunt de leges niet terugvragen wanneer het carbidschieten niet door kan gaan.

Corona kan roet in het eten gooien!

De maatregelen die in het kader van corona zijn/ worden genomen hebben ook invloed op het carbidschieten. Het kan zijn dat het carbidschieten niet door mag gaan. Dit is afhankelijk van de maatregelen die het kabinet, Veiligheidsregio en/of wij als gemeente nemen en voor welke periode deze van toepassing zijn. Mocht het zo zijn dat het carbidschieten door kan gaan dit jaar, dan gelden er aanvullende voorschriften. Deze voorschriften ontvang je nog apart van ons zodra er meer duidelijkheid is wat wel en niet kan/mag tijdens Oud en Nieuw. Wij nemen daarom voorafgaand aan Oud en Nieuw nog contact met je op om de dan geldende maatregelen met je door te nemen.