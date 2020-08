SNEEK- We hebben komende dagen te maken met onstabiel weer. Buien, perioden met regen en af en toe veel wind. Zo is komende woensdag de kans dat er boven de Wadden een stormachtige wind met zware windstoten daarbij opsteekt.

Vanmorgen buien, sommige geven vooral bij de Wadden en IJsselmeer nog kans op een donderklap. Verder kan het even flink plenzen. Vanmiddag droger met meer zon. De temperatuur rond de 20 graden, wind westelijk en wordt matig.

Komende nacht meest droog en opklaringen. Aan zee wordt het 15 graden als minimum, meer de provincie in wordt het kouder met 10 graden en zijn er mistbanken te verwachten boven de weilanden. De wind zwak.

Morgen zien we de wind al toenemen uit het zuid tot zuidwesten. Later op de dag, in de avond, staat er een krachtige, af en toe harde wind op het IJsselmeer en Waddengebied. Het is bewolkt en er valt af en toe regen, meeste neerslag verwacht ik in het noordwestelijke deel van de provincie. De temperatuur 20 graden.

Woensdag is het oppassen geblazen op het water. Op de Wadden een stormachtige wind, tevens windstoten in de gehele provincie, en komt uit zuidwest tot noordwest. Het is een bewolkte dag met buien, het lijkt die dag meer herfst dan zomer. De temperatuur blijft steken bij een 18 graden.

Donderdag, vrijdag en zaterdag volgen met buien, tussendoor zien we opklaringen, temperatuur 18 tot 20 graden.

Dirk van der Meer