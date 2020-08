Buienkans wordt groter

SNEEK-Na een warme nacht is het ook deze donderdag weer tropisch heet. De temperatuur komt weer boven de 30 graden uit, alleen de Waddeneilanden ligt de temperatuur net daaronder, 28 graden. Het is eerst zonnig, later meer bewolking en de kans op een onweersbui wordt later op de dag groter. Deze kunnen plaatselijk stevig uitvallen, kans op hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Wind zwak tot af en toe matig uit het zuidoost tot oosten.