Buienkans blijft

Vandaag is het minder warm, hoewel de temperatuur in het zuidoosten van de provincie de 25 graden nog haalt. Op de Waddeneilanden is het iets koeler met 23 graden. Het is zonnig, maar vanmiddag vormen zich weer stapelbewolking waaruit enkele buien ontstaan en is er weer kans op onweer en kan het even flink plenzen. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak, af en toe matig.

Komende nacht kan er in het Waddengebied een bui vallen, de minimumtemperatuur daar 18 graden, elders zakt deze naar een 14 graden.

Morgen eerst zonnig, later weer stapelbewolking en wordt de kans op een bui weer groter. De wind zuidwestelijk en is zwak tot matig, bij de Wadden en IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Iets koeler, 22 tot 24 graden.

De dagen die volgen geven opnieuw buien en wordt het weer warmer, ook de nachten. Zo wordt het woensdag 25 graden, donderdag 28 graden en vrijdag 26 graden. De nachten 18 a 19 graden.

Dirk van der Meer