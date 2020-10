SNEEK-Een dag met buien, dat staat er op het programma voor deze woensdag. Tussendoor is er ruimte voor een opklaring, dit vooral deze morgen. De buien kunnen in de kuststreken onweer geven, verder is ook hagel mogelijk. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot (vrij) krachtig, op het IJsselmeer en Wadden af en toe hard. De temperatuur ligt rond de 12 graden.