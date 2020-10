SNEEK-Sinds gisteren is er flink wat regenwater naar beneden gekomen, dit vooral in het westelijk deel van Friesland. Zelf mat ik een 18 mm sinds gisteravond in Sneek en daar komt komende 24 uur nog een aardige slok bij, dit in de vorm van buien.

Opnieuw trekken vooral over het westelijk deel van de provincie buien met daarbij af en toe een stevige zuidwestelijke wind. In het noordwestelijke deel is er kans op een donderklap en ook hagel is mogelijk, tussen de buien door is er ruimte voor wat zon. Op de Wadden en IJsselmeer staat een vrij krachtige tot af en toe krachtige wind, in het zuidoosten van de provincie meest matig. De temperatuur 14 graden als maximum.

Komende nacht blijft het buiig, aan de kust is er kans op een donderklap. Minimumtemperatuur 11 graden.

Morgen ook buien, maar minder talrijk en vooral later in de middag meest droog. De temperatuur een 14 a 15 graden, wind zuidwest tot west, matig, aan de kust (vrij) krachtig.

Donderdag, vrijdag en zaterdag meest bewolkt met geregeld regen. Wel wordt het iets zachter, 15 tot 17 graden met af en toe een stevige wind

Dirk van der Meer