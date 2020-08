SNEEK-We hebben er lang op moeten wachten, maar uiteindelijk kwamen de (onweers)buien ook Friesland binnen. Niet overal is er regen gevallen en als ik even naar wat neerslagcijfers kijk, dan is Stavoren wel het natste plekje van Friesland met om 8:00 uur 30 mm op de teller. Hier in Sneek mat ik sinds middernacht tot nu toe 19 mm en hadden we rond de klok van 2.30 u een flinke onweersbui te pakken met hagel en windstoten daarbij.

Vanmorgen regent het nog op enkele plaatsen, later meer zon en daardoor stijgt weer de buienkans. Doordat de treksnelheid laag is, kan er plaatselijk weer flink wat neerslag vallen. De temperatuur komt in het zuidoosten van de provincie nog op een 27 graden uit, de Waddeneilanden moeten het doen met 24 graden. De wind zwak, af en toe matig, op de Wadden uit het noordoosten.

Komende nacht opklaringen, ook vallen er her en der enkele (onweers)buien. Verder zijn mistbanken boven de weilanden mogelijk. Minimumtemperatuur 19 graden.

Zaterdag en zondag weinig verandering, de buienkans blijft en met een temperatuur van 23 graden op de Waddeneilanden en 27 graden meer de provincie in, blijft het zomerweer voortduren. Kijken we nog even naar volgende week, dan neemt de buienkans langzaam maar zeker af en levert de temperatuur weer wat in.

Dirk van der Meer