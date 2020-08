SNEEK-De vooruitzichten voor deze week zijn prima, we gaan vanaf donderdag richting de tropische temperaturen van 30 graden en hoger. Zondag komt er verkoeling vanuit het noordwesten binnen, maar dat is nog ver weg.

Vandaag hebben we te doen met buien die vanuit het westen binnen drijven. Momenteel vallen er al buien op en nabij de Waddeneilanden en doordat de treksnelheid laag is, kan er een aardig slok regenwater vallen. Verder is ook een donderklap mogelijk. De wind waait uit het zuiden en draait naar het west tot noordwesten en wordt matig. De temperatuur 21 graden als maximum. Later op de dag wordt het droog en zijn er opklaringen.

Vannacht wolken en opklaringen, weinig wind, minimumtemperatuur van 13 graden aan zee, tot 8 graden in het zuidoosten van Friesland.

Morgen in het uiterste noorden wolkenvelden en mogelijk een spatje regen, elders opklaringen afgewisseld door stapelbewolking. Wind zwak tot matig uit het noordwesten, temperatuur 19 tot 21 graden.

Woensdag meer zon en stijgt de temperatuur.

Dirk van der Meer