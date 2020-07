SNEEK- Voorlopig blijft het zomerweer aan de koele kant en valt er geregeld nattigheid. Voor de natuur in onze provincie is dat laatste een welkom geschenk, vooral voor het westen. Vandaag vallen er buien en die kunnen plaatselijk stevig zijn, veel neerslag in korte tijd, klap onweer en hagel behoren tot de mogelijkheden.

Het is verder meest bewolkt en zien we een temperatuur van 18 graden in het westen en noorden, tot een 21 graden in het oosten van de provincie. De wind waait uit een meest westelijke richting, zwak tot matig, op het IJsselmeer en Wadden af en toe vrij krachtig.

Komende avond klaart het op en kunnen er enkele mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt naar een 11 graden, aan de kust 14 graden.

Vrijdag kan er nog een enkel buitje vallen, verder ook zonnige momenten en wordt het gemiddeld een 20 graden. Later op de dag, dit in de avond neemt de bewolking toe. De wind zuidwestelijk, in de ochtend zwak, later neemt ze toe en wordt in de middag matig tot (vrij) krachtig. De temperatuur 18 tot 21 graden.

In de nacht naar zaterdag regen en ook zaterdag zelf verloopt bewolkt en nattig. De wind matig tot krachtig uit het zuidwesten, temperatuur 17 tot 19 graden. Zondag waait het zelfs nog meer, af en toe een harde wind uit het zuidwesten. Ook dan is het bewolkt en nattig. De temperatuur op zondag 18 tot 20 graden.

Dirk van der Meer