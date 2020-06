SNEEK- Het was gisteren weer even wennen de omslag, de veel lagere temperatuur en een bewolkte donderdag met vooral in de middag af en toe regen. Voor de natuur een verademing en deze krijgt komende dagen nog wel wat regenwater erbij.

Vandaag is het meest bewolkt en vallen er buien, het kan af en toe even stevig regenen en is er kans op een donderklap. Bij een westelijke wind die zwak tot matig is, wordt het niet veel warmer dan een graadje of 13 a 14.

Komende nacht blijft de kans op een bui, minimatemperatuur 7 graden.

Morgen eerst opklaringen, later van het westen uit buien. De wind stevig uit het zuidwesten, matig tot krachtig, temperatuur 14 graden.

Ook zondag verloopt niet geheel droog, wel wordt het wat warmer, 16 graden bij een matige zuidwestelijke wind.

Volgende week zien we de temperatuur verder oplopen met op maandag en dinsdag nog enkele buien.