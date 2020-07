Brandweer bevrijdt unicorn uit boom

Bijzonder en nog nooit eerder vertoond, een unicorn uit een boom bevrijden. Hoe het beest in de boom terecht is gekomen was eerst nog een raadsel. Later bleek dat het allemaal in scène was gezet voor een filmpje. Het leverde wel een apart schouwspel op en uiteraard was fotograaf Jan Douwe Gorter aanwezig om het een en ander vast te leggen.