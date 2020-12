BOSO en D66 doneren aan Voedselbank

SNEEK- Gistermiddag mocht voorzitter Tom Metz van de Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel uit handen van dhr. S. van der Krieke, directeur/eigenaar van Boso in Sneek een prachtig extra steunpakket voor de deelnemers in ontvangst nemen.

Alle deelnemers van de voedselbank ontvangen de komende weken een waardebon voor een vleespakket te verzilveren bij slagerij de Oosterpoort. Bovendien krijgen alle deelnemers een diner bon waarmee ze bij Chinees restaurant Sing King Ling een heerlijk diner kunnen afhalen.

De bonnen zijn een paar maanden geldig en kunnen dus ook in het nieuwe jaar worden verzilverd.

D66: Leesboeken, chocolademelk en spelletjes voor de Voedselbank Sneek- Wymbritseradiel

Ook D66 was de Voedselbank goed gezind. De Jonge Democraten Fryslân en D66 Súdwest Fryslân hebben op vrijdagochtend 18 december de opbrengst van hun boekenactie aan de Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel gedoneerd. De afgelopen weken zijn door D66 leden en leden van de Jonge Democraten leesboeken ingezameld. Naast kinderboeken werden er leerzame spelletjes en pakken chocolademelk gedoneerd om de koude maanden wat feestelijker te maken.

De inzamelactie is tot stand gekomen doordat de Jonge Democraten en D66 Súdwest Fryslân zich zorgen maken om de groeiende lees- en taalachterstanden onder jongeren. Friese jongeren lezen steeds minder en hebben ook minder leesplezier. Dit kan problemen opleveren als kinderen eenmaal volwassen zijn. Met een taalachterstand heb je minder kans op een baan en meer kans op bijvoorbeeld financiële problemen. Kinderen die al jong plezier krijgen in lezen, doordat ze bijvoorbeeld voorgelezen worden of makkelijk aan boeken kunnen komen hebben minder kans op een achterstand.

Fractievoorzitter Marieke Vellinga: “Voor gezinnen die niet veel geld hebben is het niet altijd makkelijk om aandacht te hebben voor samen lezen. Er is niet altijd voldoende tijd of geld en soms hebben ouders ook weinig plezier in lezen. de Jonge Democraten en D66 Súdwest-Fryslân vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, daarom zijn we met deze boeken gekomen.”

JD voorzitter Jeroen Bos: “Met deze actie willen wij de kinderen van Súdwest-Fryslân leesplezier geven deze kerst en tijdens de lockdown. Met een beker warme chocolademelk en een goed boek bij de warme kachel.