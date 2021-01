Boom van de maand: De Kaukasische vleugelnoot in het Wilhelminapark

Deze boom uit 1898 is ongetwijfeld de bekendste van Sneek. Misschien ben je in Sneek opgegroeid? Dan ben je er vast wel een keer ingeklommen. Wist je dat de boom maar 60 cent kostte? En dat de bladeren gebruikt werden om vissen mee te vangen? De vleugelnoot komt oorspronkelijk uit de Kaukasus. Hij groeit daar langs rivieren en kan langdurige overstromingen doorstaan. In de bladeren zit een stof die werd gebruikt om vissen mee te verdoven en te vangen. Deze stof zorgt er ook voor dat er onder de boom geen andere planten groeien.

De brede kroon is in de zomer versierd met groene, hangende slierten van vruchten tot wel 40 cm lang. De vrucht is een nootje met twee vleugels. De Sneker boom heeft een omtrek van meer dan zes meter en is één van de oudste en dikste vleugelnoten van Nederland.

Tijdens een zware storm in 1976 scheurde de vleugelnoot helemaal open. Een boomchirurg redde de boom door staalkabels en pennen aan te brengen. In de zomer van 2019 viel er op een stille zomermiddag een zware tak naar beneden. De gemeente heeft voor de veiligheid alle takken flink ingekort. Zo kan deze bijzondere boom hopelijk nog jaren mee!