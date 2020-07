Boetes voor protesttrekkers Loënga

Loënga- Ondanks waarschuwingen van de politie hebben sommige boeren die maandagavond meededen aan het protest bij Loënga zich niet aan de verkeersregels gehouden. De politie heeft 34 boetes uitgedeeld aan boeren, die met name op de N-wegen reden.

In totaal zijn er zo'n 350 boeren geweest in de weide bij Loënga, waar ze met trekkers het woord 'Fryslân' en een pompeblêd vormden. Volgens politie Fryslân was de organisatie verder goed.