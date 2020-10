Wat kun je daar verwachten?

* ruilartikelen; kleding, sjaals, schoenen, tassen en boeken

* biologische artikelen: delicatessen, (huid)verzorging, schoonmaak, etc.

* vers gebakken broden, (goed) zoet zelfgemaakte lekkernijen

* afhaalmaaltijd: #vegetarisch, vis of vlees, #Koolhydraatarm, #(toegevoegde)suikersvrij, #vetrijk

Hoe gaat dit in zijn werk?

De ruilartikelen spreken voor zich; je neemt wat mee en brengt iets in. Mocht je nu iets niet willen/kunnen inbrengen, kost 1 artikel € 2,50. De biologische artikelen zijn voor normale consumentenprijs te koop.

Per dag is het een verrassing wat er zoal uit de oven komt. Op = Op

Inhoudelijk zijn de maaltijden een verrassing. De keuze is zoals genoemd; Vega, Vlees of Vis. Je hoeft niet te reserveren. Op = Op

Openingstijden en dagen van de biozondere winkel in Lewinski zijn:

donderdags; 17.00 - 19.30

vrijdags; 17.00 - 19.30

zaterdags; 17.00 - 19.30

zondags; 17.00 - 19.30

Waarom dit initiatief?

Lewinski is altijd van het (h)eerlijke en verrassende eten waarbij groentes een hoofdrol spelen. Inmiddels ook voor 90% biologisch en 100% eerlijk. Juist nu we, in deze rare coronawereld, zorgen hebben over de kwetsbaarheid van onze gezondheid, willen we als Lewinski graag een steentje bijdragen daar waar we kunnen; milieu, natuur, pure en eerlijke voeding. Want gezond zijn en blijven kan heel dichtbij beginnen: bij jezelf en daarmee voor elkaar.