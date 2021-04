BinnenBos in de Master Sneek

SNEEK- Wanneer je de komende week in coachgroep 3 en 4 (groep 5/6) in basisschool de Master binnenstapt, waan je je in een urban jungle. Overal zie je groen en plantjes. In de mooie schooltuin en de natuurtuin achter de school wordt menig les en pauze doorgebracht.

Maar de natuur wordt in deze prachtige tijd dus ook de school ingehaald. We halen de lente binnen met een bezoek van lammetjes bij de jongste kinderen. Kikkervisjes in de klassen en de schoolhond Dommel bekijkt alles eens rustig.

Als één van de eerste scholen in Nederland planten kinderen van basisschool Master Sneek hun eigen BinnenBos. Zij testen een aanpak van IVN Natuureducatie, Royal Lemkes en Presikhaaf Schoolmeubelen om het klaslokaal te vergroenen. Alle leerlingen uit groep 5 en 6 ontvangen een eigen kamerplant die ze leren planten, verzorgen en stekken. Op deze manier maken de leerlingen hun leerplek gezonder en leuker! Planten zorgen voor meer zuurstof en gezelligheid in de klas. Doordat leerlingen tijdens het BinnenBos-project zelf hun plant verzorgen, bouwen ze spelenderwijs een band op met natuur.

Ook dit BinnenBos is onderdeel van het Ervaringsgericht Onderwijs in de Master Sneek waar de kinderen leren in hun eigen tempo en op eigen niveau. De leerkrachten zijn gespecialiseerd in het afstemmen van hun onderwijs op wat elk kind nodig heeft. Het onderwijs is uitdagend en sluit aan bij de interesses van de kinderen. Het onderwijs biedt veel mogelijkheden om te leren door te proberen en te doen in hoeken en ateliers. En dit BinnenBos biedt daar weer een mooie gelegenheid toe.