Bijdrageregeling minima en Kindpakket

Je kunt voor jouw kind(eren) een vergoeding krijgen voor het beoefenen van een sport, muziekles of hobby. Daarnaast kun je een laptop voor school en zwemles aanvragen, een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld een bioscoop- of pretparkbezoek, internetabonnement of identiteitskaart.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente SWF: https://bit.ly/37Hzp36