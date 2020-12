Biddende torenvalk

SNEEK- De eeuwenoude Grienedyk, even buiten Sneek, is een waar eldorado voor fotograferende natuurliefhebbers.

Fotografe Ankie Rusticus is er eentje van. Zij fotografeerde gisteren deze bidden torenvalk, die in het Fries bekend staat als de wikel. Een volwassen exemplaar is van 30 tot 38 centimeter groot en het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren en insecten, zoals muizen en kevers. Volop aanwezig in de omgeving van de Grienedyk.