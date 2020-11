Bezoek dit jaar nog een museum in Waterland van Friesland

SNEEK-De regio Zuidwest Friesland is ontzettend rijk wanneer het gaat om musea. Toch merken we als VVV dat inwoners van onze regio vergeten om hier eens een kijkje te nemen. Daarom steunt VVV Waterland van Friesland de oproep van de musea: bezoek dit jaar nog een museum in de buurt. Ontdek onze eigen geschiedenis en wordt misschien nóg ‘grutsker’ dan je al was om hier te wonen.

Perfect uitstapje in coronatijd

In tijden waarin niet veel mag, is het bezoeken van museum helemaal een bijzonder uitstapje. Zoals de museumfederatie zelf aangeeft: in een museum kun je even verdwalen in een andere wereld, in andere verhalen. Even geen corona, even geen dreigende lockdown. Aan zulke mentale ontspanning is iedereen vast even toe!

De keuze is groot Waterland van Friesland

Ontdek de rijke geschiedenis van de Friese scheepvaart en de stad Sneek in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Waan je weer even in de wereld rondom de Elfstedentocht in het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen. Of laat je ontroeren door de schilderijen van Jopie Huisman, die oude voorwerpen tot kunst verhief. Het Kazemattenmuseum bij de Afsluitdijk is een echte ontdekking voor wie daar nog nooit is geweest. Hier ervaar je het verhaal van de soldaten die in 1940 hebben gevochten bij de Wonsstelling, de verdedigingslinie tussen Zurich en Makkum. Doordat je echt kunt gaan kijken waar dit heeft plaatsgevonden, komt het verhaal helemaal tot leven.

Kies alvast online en boek je ticket Wist je dat op de website www.waterlandvanfriesland.nl alle musea overzichtelijk te zien in Zuidwest Friesland? Veelal kun je daar ook gelijk je ticket boeken. Er is altijd een museum in de buurt. Bestel je ticket en geniet!