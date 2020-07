Bewolkt en wat regen

SNEEK-Na een weekend met vooral in de nacht naar zondag flinke hoosbuien welke in Friesland plaatselijk een 15 tot 35 mm gaf, kreeg ik hier en daar te horen dat het neerslagtekort nu wel aardig zou zijn ingelopen. Helaas, we zitten nog met een flink tekort, dit vooral in het westelijke gedeelte van Friesland waar nog een tekort is van minimaal 200 mm.

Vandaag is er vrij veel bewolking en hieruit kan het af en toe regenen. Grote hoeveelheden wordt er niet verwacht, 1 a 2 mm. De temperatuur ligt op de Waddeneilanden op een 20 graden, in het zuidoosten van de provincie is de 22 graden nog haalbaar. De wind waait uit het zuidoost tot zuidwesten en neemt toe, op de Wadden en IJsselmeer matig tot krachtig.

Komende nacht wisselen bewolking en opklaringen elkaar af, valt er hier en daar een bui(tje) en daalt de temperatuur naar een 15 graden.

Morgen staat er een stevige wind uit het zuidwesten, op en nabij de Wadden krachtig, af en toe hard. Het blijft zo goed als droog, wel is er aardig wat bewolking. De temperatuur 18 tot 20 graden.

Kijken we de week verder door, dan blijft het tot zaterdagavond droog zoals de weerkaarten het op dit moment in petto hebben. De zon komt er woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag er aardig bij en de temperatuur zit vanaf donderdag in de lift, zaterdag halen we de zomerse 25 graden en meer. Helaas is de warmte van korte duur, in de nacht naar zondag trekken er buien over en koelt het weer af met op zondag geen hogere temperatuur dan van 21 graden.

Dirk van der Meer