Bewolkt en regen

Vandaag heeft de gehele provincie te maken met bewolking en regen. Af en toe regent het wat harder, dan weer overgaand in motregen of een korte periode dat het zo goed als droog is. Er staat eerst nog een matige tot een vrij krachtige wind op de Wadden, meer de provincie in is deze zwak tot matig uit een oost tot noordoostelijke richting.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig, minimumtemperatuur 12 graden.

Morgen eerst nog regenachtig, in de middag breekt de bewolking en zien we later nog even het zonnetje, het eerst bij de Wadden en westkust van Friesland. Wel blijft er de kans op een bui bestaan en kan er in een bui windstoten voorkomen. Noord tot noordwestelijke wind, 17 graden.

Morgen moeten we nog even doorbijten, vanaf zaterdag wordt het allemaal beter. Niet dat we te maken krijgen met heet zomerweer, meer in de trend van ouderwets Hollands zomerweer, oftewel zon, af en toe een bui en een temperatuur rond 22 graden bij een westelijke wind.

Dirk van der Meer